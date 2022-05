Brussel heeft nieuwe plannen met Europese wijk: "Willen mensen aantrekken om hier te komen wonen"

Smet treedt zijn collega bij. "Elk project dat nu wordt ingediend zullen we beoordelen op zijn gemengdheid en waar we dat kunnen, zullen we nieuwe woningen vragen. Liefst betaalbare woningen. Het is ook belangrijk dat het gelijkvloers van de gebouwen geactiveerd wordt. Zo kunnen er bijvoorbeeld winkels, restaurants of een fitness komen om daar opnieuw leven in te krijgen." Er komen binnenkort ook verschillende vergroeningsprojecten.

In de nieuwe plannen is er geen sprake meer van het bouwen van nieuwe torens. Daarop kwam destijds felle kritiek en nu verwijst de regering die plannen naar de prullenmand. Hogere gebouwen kunnen uitzonderlijk nog, op voorwaarde dat ze geïntegreerd worden in het geheel, laat minister-president Rudi Vervoort (PS) nog weten.