Plannen voor groot padelcomplex in Ingelmunster zijn klaar

Het was een tijd stil rond het geplande padelcomplex in Ingelmunster maar nu zijn de plannen concreet. Zoals bekend komt het gebouw er op het terrein waar vroeger het recreatiepark Aviflora was. Het is de bedoeling dat er 16 velden komen waarvan 6 in open lucht. In de plannen is er ook plaats voor een bowling, een fitness en enkele petanquevelden. Naast het complex is er een parkeerterrein met bijna 170 plaatsen gepland.