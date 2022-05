Recreatiedomein Stella Maris in Zeebrugge heeft nieuwe eigenaar gevonden: "Deed pijn om het te zien verkommeren"

Vanaf 1 juli zal er weer wat leven zijn in het recreatiedomein Stella Maris in Zeebrugge. De nieuwe eigenares is druk bezig met de opkuiswerken, want de site heeft 2 jaar leeggestaan. "De tennispleinen en de golfterreinen zijn al opgekuist, maar binnen moeten er nog heel wat opfriswerken gebeuren. Die staan binnenkort gepland", zegt Els De Neve. "Zo kunnen we weer mensen in de cafetaria verwelkomen."

Els is afkomstig uit Zeebrugge, maar werkte 25 jaar elders in de vastgoedsector. "De zin was er om weer wat dichter bij de zee te komen werken. Mijn familieleden wonen hier ook en hebben al heel wat horecaervaring. Zij zullen me dan ook bijstaan. Dat heeft me overtuigd om het te doen. Daarnaast deed het als Zeebruggeling pijn om te zien dat de site zo stond te verkommeren. Dus ik ben blij dat ik samen met mijn familie mijn schouders onder het project kan zetten", gaat Els verder. "Alleen zou ik de sprong nooit durven wagen."