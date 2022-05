Roeselare zet affiches van inwoners wier naam link heeft met natuur in het straatbeeld

Paul Verlinde uit Roeselare is één van de geportretteerde inwoners die binnenkort in het straatbeeld komt. Hij vindt dat bomen belangrijk zijn in de natuur: “Ze zorgen voor zuurstof in de lucht, ik hou van wandelen en fietsen en als je dat door de bossen kan doen dan is het dubbel fijn. Ik probeer de wijk en de buurt ook zo netjes mogelijk te houden.”

Daisy Houthaeve heeft zelfs een dubbele verwijzing naar biodiversiteit. “Daisy is het Engels voor madeliefje. Daarnaast zit er ook een verwijzing met hout in mijn familienaam. Ik ben enorm voor groen en ik zie heel graag bloemen. Zonder zou het straatbeeld maar saai zijn”, vertelt Daisy.

Daisy en Paul prijken binnenkort allebei op een grote affiche in de binnenstad met de boodschap: “Bloemen en bomen zijn onmisbaar voor een aangenaam leefklimaat. Roeselaarnaars ook.” Meer informatie over het project vind je op de site van Klimaatswitch, daar kun je ook tips om biodiversiteit te bevorderen terugvinden.