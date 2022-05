Sint-Gerardus in Diepenbeek bestaat 50 jaar: "We bieden dat tikkeltje extra"

Een school voor kinderen met een beperking, het was 50 jaar geleden pionierswerk. Nu kan Sint-Geradus in Diepenbeek prat gaan op een grote expertise en een mooie reputatie. Er kunnen nu zowel peuters, kleuters als leerlingen terecht, en zowel kinderen met een meervoudige beperking als kinderen met alleen een fysieke beperking. "De integratie van kinderen met een beperking in de maatschappij is er erg op vooruit gegaan", vertelt directeur Ellen Capiot. "Maar wij bieden toch dat tikkeltje extra zoals rust en structuur, en therapie op maat. Zo hebben we bijvoorbeeld een klas waar twee bedden staan, zodat ook bedlegerige leerlingen les kunnen volgen."