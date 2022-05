Snelcursus Nederlands en Engels voor Oekraïense studenten aan Antwerpse hogescholen en universiteit

In mei en juni organiseert de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen de Antwerp Short Course. Dat is een snelcursus voor studenten die uit Oekraïne naar hier zijn gevlucht. 8 weken lang krijgen ze een Nederlands, Engels en academisch Engels. Zo kunnen ze zich voorbereiden om hier te starten met studeren vanaf september.

De studenten zullen naast het taalbad ook begeleid worden bij het kiezen van een studierichting aan een Vlaamse universiteit of hogeschool. Er zal ook niet alleen gestudeerd worden. De studenten zullen ook de stad leren kennen en hun Vlaamse medestudenten.