België haalt de finale van het Songfestival, bekijk hier hoe Jérémie Makiese "Miss you" zong

Een oude bekende naar het Songfestival sturen, is soms een slimme zet. Finland – bekend voor zijn stevige gitaren – heeft daarom voor The Rasmus gekozen, de groep die in 2003 een internationale hit scoorde met “In the shadows”. Niet onlogisch, gezien de winst van Måneskin vorig jaar, net als The Rasmus trouwens een rockband met één vrouw.

Zanger Lauri draagt nog steeds dezelfde kenmerkende pluimen in zijn kapsel. Zijn lange gele regenjas combineert hij voor de gelegenheid met een blote bast. Of dat extra punten heeft opgeleverd, weten we niet, maar The Rasmus staat zaterdag in de finale met “Jezebel”: een rocknummer waar een Songfestivalsaus overheen is gegoten.