Kan nieuwe premier Sri Lanka uit slop halen en einde maken aan volksprotest? "Zijn aanstelling is olie op het vuur"

Door een nieuwe premier aan te stellen, hoopt president Gotabaya Rajapaksa dat er een einde komt aan het wekenlange protest van een deel van de Sri Lankaanse bevolking. Tijdens dat protest kwamen deze week zeker 9 mensen om het leven en raakten honderden mensen gewond.

De nieuwe premier Ranil Wickremesinghe (73) volgt Mahinda Rajapaksa op, de broer van de president. Hij nam maandag ontslag nadat het protest een hoogtepunt had bereikt en in geweld was ontaard. Sindsdien geldt ook een avondklok in het hele land.

Wickremesinghe, een parlementslid uit de belangrijkste oppositiepartij, is niet aan zijn proefstuk toe, hij was eerder al 5 keer premier. In 2019 eindigde zijn meest recente termijn. Hij moet zijn land nu door de ergste economische crisis leiden sinds de onafhankelijkheid in 1948 en proberen een verdeeld parlement achter zich te krijgen.