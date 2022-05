Sterk verhoogd risico op teken in Meise, Tervuren en Hoeilaart

De gemeente Meise heeft volgens gegevens die de Vlaamse overheid in kaart bracht in 2019 een risicofactor "drie" op teken. Dat is het hoogste risiconiveau in de regio. Al is er volgens Frank Vermoesen van Natuurpunt Meise enige nuance nodig. "De kaart op www.tekenbeten.be is opgesteld op basis van bestaande meldingen in combinatie met omgevingsfactoren", zegt Vermoesen. "Voor die meldingen riep Natuurpunt ook actief op. Hoe meer gegevens en meldingen je hebt, hoe hoger het risico kan zijn."