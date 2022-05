Talpa bevestigt: "Vandaag inside" keert maandag toch terug, mét omstreden Johan Derksen

"We weten dat de mannen af en toe op het randje lopen en dat typeert het programma, maar dit was vanzelfsprekend in meerdere opzichten een stap te ver", gaat Louwerens verder.



"Johan heeft wat ons betreft duidelijk genoeg afstand genomen van wat er is misgegaan. De keuze om te stoppen lag bij hem, maar inmiddels is het hem duidelijk geworden dat zelfs de grootste criticasters vinden dat een programma als "Vandaag inside" een plek moet hebben in het Nederlandse medialandschap. Die mening delen wij. "Vandaag inside" blijft een programma waar onder meer discussies en gesprekken over uiteenlopende (gevoelige) thema’s in de openbaarheid gevoerd worden.”