Vandalisme bij VV Leke: "Auto volledig kapotgeslagen, was erfstuk van overleden vader"

Het vandalisme raakt dit keer een gevoelige snaar. "Ik kon geen afscheid nemen van de auto. Door hem op het veld te gebruiken, bleef de auto toch wat nut hebben. Iedere keer als ik ermee in de weer was, moest ik aan mijn vader denken", zegt Dirk Debruyne. De terreinverantwoordelijke maakte een zware rol vast aan de auto en gebruikte dat om het oneffen plein regelmatig te rollen. "De auto liet me nooit in de steek, want in weer en wind startte ze op."

Dat zal nu niet meer lukken. De zijruiten en voorruit werden ingeslagen. Er werd gesprongen op het dak en ook het open dak is kapot. De deurpanelen binnen werden afgekraakt, net zoals de ruitenwissers, pinkers en nog allerlei zaken. Er werd zelfs een ijzeren staak van het voetbaldoel afgebroken om mee op de auto te kloppen. In gans het koetswerk zijn blutsen en builen. "Op die manier kunnen we de auto niet meer laten staan want ze zal ten prooi vallen aan regen en wind. Ze is rijp voor het stort", zucht Dirk.