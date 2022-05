Verkeersveiligheidsinstituut Vias roept op: "Volg geen vergaderingen achter het stuur"

Een online-vergadering volgen vanuit de auto is niet strafbaar. "Het valt volgens de wegcode onder een gewoon telefoongesprek. Dat is wel toegelaten, maar we raden het wel af, omdat het sowieso afleidt", zegt Stef Willems van Vias. En opvallend: de wegcode vermeldt niet expliciet dat online vergaderen met beeld strafbaar is. "Het is zo dat sinds kort de regels rond het gebruik van de gsm verstrengd zijn. Je mag alleen nog een elektronisch toestel gebruiken als dat vastgemaakt is aan het dashboard. Maar voor een politieagent is het moeilijk vast te stellen of iemand een presentatie volgt of iemand zijn navigatiesysteem aan het bekijken is."