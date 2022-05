Vliegtuig van Tibet Airlines vat vuur bij opstijgen: alle inzittenden in veiligheid gebracht

Een passagiersvliegtuig van Tibet Airlines is in brand gevlogen toen het aan het opstijgen was op de luchthaven van Tsjoengking, in het zuidwesten van China. Alle 113 passagiers en 9 bemanningsleden werden geëvacueerd en "in veiligheid gebracht", laat de luchtvaartmaatschappij weten. Een 40-tal inzittenden raakten lichtgewond en werden naar het ziekenhuis gebracht.