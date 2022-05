 VRT uitgeroepen tot meest aantrekkelijke werkgever van het jaar

De VRT is de meest aantrekkelijke werkgever in België. Dat blijkt uit een studie van HR-bedrijf Randstad. De VRT haalt het voor Pfizer en Mediahuis. Kanttekening: de bevraging vond plaats in januari, nog voor de aangekondigde besparingsronde bij de VRT. In de social profit is Handicap International de meest aantrekkelijke organisatie om voor te werken.