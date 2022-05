Waarom het bij ons zo lang zonnig en droog blijft, terwijl het in Spanje regende: de "omegablokkade" uitgelegd

Het is nu al dagen zonnig, warm en droog. En ook volgende week wordt het zomers warm met temperaturen rond 25 graden en, op enkele lokale buien na, nauwelijks regen. Hoe komt het dat het mooie weer zo lang blijft hangen boven ons land? Hoe uitzonderlijk is dat en was het vroeger anders? We vragen het aan weerman Frank Deboosere.