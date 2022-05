Politie zoekt inbrekers op bussen van De Lijn tijdens controleactie in Herent en Kortenberg

Op dit moment staat de teller van het aantal woningbraken in Kortenberg en Herent dit jaar al op 101. Ter vergelijking: in 2019 werden tijdens het hele jaar 143 inbraken gepleegd. "Er zijn momenteel veel inbraken. De cijfers vergelijken met vorig jaar of 2020 is moeilijk, want tijdens de coronacrisis waren veel mensen vaak thuis", legt Nick Gyselinck van de politiezone HerKo uit. "Maar ook als we het aantal inbraken vergelijken met de jaren daarvoor, zien we dat we veel te hoog scoren in onze zone."

Omdat inbrekers ook geregeld de bus of de trein gebruiken om hun slag te slaan, vergezelde een aantal agenten de controleurs van De Lijn op hun ronde. "Op ons grondgebied ligt een aantal grote buslijnen tussen Mechelen en Leuven. Die staan soms ook nog eens in verbinding met Brussel en daders maken ook daar gebruik van. Door mee de bussen te controleren, proberen we extra waakzaam te zijn."

De politie betrapte tijdens de bewuste actie van gisteren geen mensen die verdacht worden van een inbraak. Wel vonden ze drie mensen zonder geldige verblijfsvergunning en konden ze een persoon die een tijdje geleden als vermist werd opgegeven, onderscheppen aan een bushalte. "We willen dit soort acties in de toekomst zeker herhalen. Het feit dat de politie samen met de controleurs van De Lijn rondgaat op de bussen, gaat ook rond in het dadermilieu. De impact daarvan mag je niet onderschatten", aldus Gyselinck.