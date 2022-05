De minister die van crisis naar crisis hinkelde: hoe het ontslag van minister Beke niet uit de lucht komt vallen

Wouter Beke gaat al lange tijd mee in de politiek. Hij startte in 2003 als ondervoorzitter van de CD&V, zat voor zijn partij in de Senaat en was ook tien jaar lang voorzitter van zijn partij. In die functie onderhandelde hij heel wat regeerakkoorden mee. In 2019 was hij enkele maanden minister van Werk in de federale regering, net voor hij naar het Vlaamse niveau ging. Ondertussen is hij ook nog titelvoerend burgemeester in zijn thuisbasis Leopoldsburg.