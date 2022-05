“Rivier van mensen” wil steun betuigen aan slachtoffers van overstromingen 10 maanden geleden

Diet Uytterhoeven uit Herent nam het initiatief nadat ze kennis maakte met een vrouw die zwaar getroffen werd door de overstroming: “Het water stond bij haar tot op de eerste verdieping. Ze vroeg me in december om samen naar de Vesder te gaan, ze probeerde de Vesder altijd te vermijden, zo was ze op vijf maanden tijd nog steeds niet aan het water geweest. Ik ben dan met haar naar de rivier gegaan. De manier waarop ze reageerde, de frustraties die eruit kwam, dat heeft me echt geraakt. Toen dacht ik: “Ik moet hier iets mee doen”. De Vesder is op 14 juli een monster geweest, maar het is ook een mooi stukje natuur.”