Advocaat van veroordeelde voor de dood van Genkse Luana stapt opnieuw naar Cassatie

Tijdens het proces probeerden de advocaten tot twee maal toe de voorzitter van het assisenproces te wraken, omdat ze vonden dat hij vooringenomen was, maar dat is niet gelukt. Nu stappen ze naar het Hof van Cassatie. Volgens de advocaat was de voorzitter van het assisenhof vooringenomen omdat hij te veel aandacht had voor het strafblad van de beschuldigde. Ook het feit dat de man vorig jaar voor verboden wapenbezit in de cel vloog, is volgens de verdediging te fel in de schijnwerpers gezet.