Afbraak dreigt voor sommige gebouwen van Instituut voor Natuurwetenschappen 

"Er is een werkgroep opgericht die een haalbaarheidsstudie voorbereidt", zegt Sarra Blaiech, hoofd van de Brusselse afdeling van de Regie der Gebouwen. "Het resultaat van die studie zal uitwijzen of we zullen kiezen voor een renovatie of een andere aanpak. Vandaag is het nog wat voorbarig om te spreken over een renovatie, een afbraak of wat dan ook."