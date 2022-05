Al jaren gastgezin voor kandidaten van de Koningin Elisabethwedstrijd: "We moeten meestal troosten en hadden al één keer een winnares"

Het gastgezin leeft ook sterk mee met de kandidaten. “We moeten vooral veel mensen troosten die in de eerste ronde uitvallen. Maar ook in de halve finale, of als ze niet in de finale raken, of als ze niet bij de eerste drie zijn in de finale,” zegt Victor. Eén keer logeerde er een kandidaat die derde werd en één keer was zelfs de winnares te gast. “Dat was een jubelmoment”, herinnert Geneviève zich.