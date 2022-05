Antwerps gouverneur Berx roept op: "Sproei je gazon niet dit weekend"

De Antwerpse gouverneur Cathy Berx roept haar inwoners op om spaarzaam om te springen met water. "Nu je gazon sproeien of je auto wassen is geen goed idee. Water is een schaars goed in deze periode van aanhoudende droogte. Elke druppel is gewonnen", zegt Berx op Radio 2.

Een provinciaal Antwerps sproeiverbod is er vooralsnog niet. "We staan in nauw contact met de watermaatschappijen over de bevoorradingszekerheid. Voorlopig is die gegarandeerd. Maar als het nodig is, kan ik als gouverneur zo'n verbod opleggen. Dat gebeurde in de hete zomer van 2018."