Begijntjesbad Overijse toch wat meer open: zwemclub zet eigen redders in 

Door een tekort aan redders sloot midden april het vernieuwde Begijntjesbad in Overijse. Alleen voor de zwemclub gingen de deuren nog open omdat zij hun eigen redders inzetten. In mei opende het zwembad opnieuw de deuren voor het publiek, al was dat alleen op zaterdag. Nu worden die openingsuren wat meer uitgebreid, met dank aan de redders van het ZORO-zwemteam.