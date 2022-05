Eigen lof stinkt? De waslijst aan "mijlpalen" waarmee Wouter Beke (CD&V) afscheid nam onder de loep

"Ook in de kinderopvang, die nu fel onder vuur ligt, hebben we resultaten geboekt. We hebben beslist om bijkomend 7.000 plaatsen te creëren en het budget voor kinderopvang stijgt deze legislatuur met 123 miljoen euro." Tot slot ging Beke ook zijn verwezenlijkingen in het dossier van kinderopvang niet uit de weg tijdens zijn toespraak, al gaf hij tegelijk aan dat de dood van een kind in een crèche in Mariakerke in februari hem zwaar heeft geraakt.