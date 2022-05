Biljartclub uit Zoersel organiseert EK driebanden voor vrouwen: "22 deelnemers uit 10 verschillende landen"

In biljartcentrum De Ploeg in Zoersel wordt van vrijdag tot en met zondag het Europees Kampioenschap driebanden voor vrouwen gehouden. "De Nederlandse Therese Klompenhouwer is de te kloppen vrouw dit weekend", vertelt Danielle Le Bruyn, zaakvoerster van BC De Ploeg, bij Radio 2 in Antwerpen.