Opnieuw vrije-uitloopeieren in de winkel: "Mijn 65.000 kippen zaten al sinds november binnen"

"Bij ons liggen er vanaf maandag opnieuw vrije-uiloopeieren in de rekken", zegt Roel Dekelver van supermarkten Delhaize aan Radio 2. Nochtans zag je de doosjes met vrije-uitloopeieren nog wel in de winkelrekken. Dat had vooral logistieke redenen. "Onze boeren met vrije-uitloopeieren hebben een grote voorraad van die verpakkingen. Het zou te gek zijn die weg te gooien. We kleefden er wel een sticker op om onze klanten uit te leggen dat de kippen tijdelijk binnen zaten door de ophokplicht", zegt Dekelver. "Maar vanaf maandag verdwijnen die stickers."

Ook Colruyt laat weten dat het zo snel mogelijk opnieuw doosjes met vrije-uitloopeieren van Boni in zijn winkels wil krijgen. De supermarktketen zegt dat het zijn eierleveranciers compensaties gaf om de ophokplicht door te komen. "Ook wij zijn de boeren financieel blijven steunen", vervolledigt Roel Dekelver van Delhaize. "Hoewel het op papier scharreleieren waren, hebben we de eieren aan vrije-uitloopprijzen aangekocht en ook verkocht."