Begin deze week moest ze nog verstek geven voor troonrede, nu duikt Britse Queen weer op bij paardenshow

Het was al van maart geleden dat de Queen nog in het publiek te zien was. Toen woonde ze een herdenkingsmis bij voor haar vorig jaar overleden echtgenoot prins Philip. Afgelopen dinsdag werd ze in het Britse parlement verwacht voor de opening van het parlementaire jaar, maar daarvoor moest ze volgens Buckingham Palace met pijn in het hart afzeggen. Haar zoon en troonopvolger prins Charles las toen in haar plaats de troonrede voor.