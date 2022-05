Brouwerij Ter Dolen in Helchteren bespaart water, stroom en plastic afval

"Al voor corona waren we bezig met het verduurzamen van de brouwerij, we zaten hier met een installatie uit 1994. Wat toen heel modern was, is ondertussen verouderd. In al onze investeringen kijken we naar het ecologische, maar ook om het verbruik omlaag te krijgen", leg Ike Janssen van brouwerij Ter Dolen uit. "Zo hebben we geïnvesteerd om minder waterverbruik te hebben, we hebben installaties gekocht die minder stroom verbruiken. Vorig jaar hebben we een grote stalen moutsilo gezet - die je kan zien vanop ons terras - zo kunnen we de mout laten komen in tankwagens. Vroeger gebeurde dat in plastic zakken van 25 kg, dat was niet alleen moeilijker te verwerken, het zorgde ook voor plastic afval en veel meer transport. Dit jaar hebben we nog onze manier van filteren bijgestuurd. We hebben onze centrifuge aangepast waardoor we voor elk brouwsel 500 liter water minder nodig hebben."