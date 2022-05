Circusfestival CIRKL strijkt dit weekend neer in Leuven: "Acrobatie is echt topsport"

Voor Leuvenaar Tijs Bastiaens wordt het een thuismatch. Als 6-jarige begon hij bij de lokale circusschool "Cirkus in Beweging" en tegenwoordig trekt hij de wereld rond met Britt en Mario, zijn acrobatische kompanen bij "Knot on Hands". "Circus is artistiek en fysiek, het is bijna topsport. Je moet blijven trainen zonder vakantie. Ik mag natuurlijk wel genieten van het leven, maar toch moet ik letten op wat ik eet en drink", aldus Tijs.