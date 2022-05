Coalitiepartners in Zwijndrecht keren zich tegen groene burgemeester: "Hij blokkeert elk fusiegesprek"

"De indruk leeft dat Zwijndrecht totaal niet geïnteresseerd is in fusiegesprekken, terwijl dat niet klopt", zegt Danny Van Hove van oppositiepartij N-VA aan Radio 2. "De burgemeester en zijn partij Groen blokkeren alles in het college. Maar alle andere partijen willen wél nadenken over de toekomst. Dat moeten we rechtzetten. Daarom brengen we de zaak op de gemeenteraad volgende week. Zwijndrecht moet alle opties openhouden en mee aan tafel gaan zitten met buurgemeentes Kruibeke, Beveren en Antwerpen voor verkennende fusiegesprekken. Niemand is een groot liefhebber van een fusie maar je kan beter weten wat er speelt."