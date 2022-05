Marslander Curiosity ontdekt "mysterieuze deur" op de rode planeet

“Dit is inderdaad een heel merkwaardig beeld, maar het lijkt mij om natuurlijke erosie of breuken in het gesteente te gaan”, analyseert de Britse geoloog Neil Hodgskins aan de wetenschappelijke website Live Science. Geologist Nicholas Mangold van de Universiteit van Nantes is het daarmee eens: “Hier is niets artificieel aan, je ziet duidelijk breuklijnen in twee richtingen waardoor er een soort van open ruimte ontstaat.”