Drie verdachten aangehouden na zware vechtpartij in Affligem

Uit de eerste verklaringen van de verdachten blijkt dat het zou gaan om een banale ruzie tussen twee groepjes die elkaar niet kenden. "Het gaat om twee voertuigen met telkens drie inzittenden, die naast elkaar waren gestopt aan het rode licht. De ene bestuurder is de andere beginnen uit te dagen, waarna het tot een achtervolging is gekomen. De inzittenden zijn dan vervolgens uitgestapt, waarna er een vechtpartij is ontstaan, met de gekende gevolgen", aldus een bron bij het onderzoek. "Een van de daders heeft toen het slachtoffer met een draagbare heliumtank geslagen."

Twee verdachten zijn op de vlucht geslagen. Die twee hebben zich daags nadien met bijstand van een advocaat aangegeven bij de politie. Later werd nog een derde verdachte opgepakt. De drie verdachten werden na verhoor door de onderzoeksrechter aangehouden. Hun zaak kwam vanmorgen voor de raadkamer, die moet oordelen over de verdere aanhouding. Het dossier werd echter niet behandeld en is uitgesteld tot 25 mei. Intussen blijven de verdachten opgesloten in de gevangenis.