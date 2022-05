Eddy uit Kaprijke verandert nummerplaat, na meerdere boetes op plaatsen waar hij nooit was geweest

Bij Eddy Hautekeete uit Kaprijke vielen recent zes boetes in de bus voor snelheidsovertredingen, op verschillende plaatsen. "In Wallonië, in Oostende, in Antwerpen, ... Maar ik ben daar allemaal nooit geweest", vertelt hij. "Bij 3 van die boetes stond ook geschreven dat het om een Volvo gaat, maar ik rijd met een Citroën. Iemand moet dus mijn nummerplaat hebben nagemaakt, dat kan niet anders."