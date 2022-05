Educatief spel van uitgeverij Averbode moet depressie en psychische problemen bespreekbaar maken in de klas

Scholen kunnen het spel gratis aanvragen en gebruiken in de lessen van de 2de en 3de graad middelbaar onderwijs. In de KSD-school in Diest probeerde Emma het spel vanmiddag al eens uit: "Ik vind het een goed spel omdat het je helpt om over thema's te praten die je anders in het dagelijks leven niet zo makkelijk aansnijdt. Eenzaamheid kwam hier het meeste aan bod, en dat is iets waarover we anders onderling bijna nooit praten. Maar door het spel ging dat veel makkelijker."