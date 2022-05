Lowieke is een acterende alpaca: "Hij kan liggen en geeft kusjes"

Peeters kwam voor het eerst in contact met de media toen de makers van de serie Albatros hem contacteerden. Ze waren op zoek naar een alpaca die heel wat kon, via de snoepjes kon John dan aan de slag met hem op te leren. Het was een succes, hij deed alles wat moest. Niet veel later werden ze opgepikt in de filmwereld: "Ik kreeg telefoon van de regisseur Jan Verheyen, hij wilde Lowieke in zijn nieuwe film. Hij is onze filmster", zegt hij trots. De alpaca was er zelfs bij op de première van de film.