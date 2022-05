Eerste Russische soldaat staat terecht in Kiev voor oorlogsmisdaden en riskeert levenslange celstraf

De 21-jarige Vadim Sjisimarin staat als eerste Russische soldaat in Oekraïne terecht voor oorlogsmisdaden. Hij zou een Oekraïnse man van 62 hebben doodgeschoten in de regio Soemi in de eerste dagen van de oorlog. Het slachtoffer, dat niet geïdentificeerd is, reed op een fiets in de buurt van zijn huis en was ongewapend.