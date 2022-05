Vakbondsactie lokt 2.500 mensen naar Kortrijk: "Er wordt geleefd op de rug van de werkende mens. We zijn het spuugzat!

Wim David, voorzitter van ACV-West-Vlaanderen, spreekt over een sterk signaal dat vandaag wordt gegeven op het Mandelaplein. “Ik hoop dat de overheid, de werkgevers en de politiek in het algemeen beseffen dat er echt iets moet veranderen. We zijn al 2 tot 3 jaar bezig om gehoor te krijgen, later komt er nog een hoorzitting in het parlement rond de loonnormwet. Die wet zet een rem op de stijging van de lonen, maar zeker in deze moeilijke periode blijven werknemers hierdoor in de kou staan!”