Turkije tegen NAVO-lidmaatschap Finland en Zweden: "Thuisbasis voor terroristische organisaties"

Erdogan gaf verder geen details, maar doelde wellicht op aanhangers van de PKK en de Koerdische onafhankelijkheid. Turkije heeft in het verleden al meermaals uitgehaald naar Zweden en andere westerse landen voor de manier waarop ze omgaan met organisaties die de Turkse regering als terroristisch beschouwt, zoals de PKK, maar ook aanhangers van Fethullah Gulen, die ervan beschuldigd wordt achter de mislukte staatsgreep in 2016 te zitten. "In sommige landen zijn ze zelfs lid van het parlement. Het is voor ons niet mogelijk om voorstander te zijn", zei Erdogan.

Omdat Finland en Zweden al jaren erg nauw samenwerken met de NAVO, zou hun toetreding sneller dan normaal kunnen verlopen. De belangrijkste voorwaarde is wel dat alle bestaande NAVO-landen de toetreding goedkeuren. Aangezien er unanimiteit is vereist, kan één land de toetreding vertragen of blokkeren door zijn vetorecht te gebruiken. Het is echter niet duidelijk of Turkije zo ver zal gaan. Erdogan heeft het in elk geval niet zo uitdrukkelijk gezegd.