Stuntelig en cynisch of net authentiek en emotioneel? Communicatie-experten fileren persconferentie Beke

"Je merkt dat het heel last minute is beslist", observeert Van Aelst. "Dat snap ik ook wel, want anders lekt dat toch uit en krijg je allerlei vragen en speculatie vooraf. Dus nu is hij erin geslaagd om het echt als nieuws binnen te brengen, live in de journaals op VRT en VTM. Het voordeel is dat je als politicus dan meer de controle in eigen handen houdt."