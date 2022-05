Radicaal-rechtse politici Filip Dewinter en Geert Wilders tegengehouden aan grens Sint-Joost-ten-Node

Wilders trad zijn collega bij en benadrukte dat hij al veel landen en islamitische regio's heeft bezocht, maar dat hij dit nog nooit had meegemaakt. "We wilden laten zien dat dit een stukje westers grondgebied is, waar we onze eigen cultuur en waarden kwijtraken. Ik heb nooit begrepen waarom we hier op de stoep worden gestopt. Ik heb daar geen woorden voor", zei hij.

De Nederlandse politicus haalde ook nog uit naar Molenbeeks burgemeester Catherine Moureaux (PS), want hij benadrukte dat ze op vreedzame manier door Molenbeek wilden wandelen. "Burgemeester Moureaux vindt het blijkbaar belangrijker om de aanhangers van de islam te accomoderen. Daarmee is Molenbeek jullie eigen meest prominente lokale kalifaat, de facto een no-gozone geworden voor parlementariërs. Dat is een onaanvaardbare capitulatie."