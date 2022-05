Naar wie gaan de meeste "12 points"? 5 inzendingen die van de Songfestival-finale een unieke avond (kunnen) maken

Naar onze noorderburen dan want die doen het dit jaar in het Nederlands. S10, de artiestennaam van Stien den Hollander, zingt het sterke en tegelijk breekbare "De diepte". In de halve finale dinsdag kon ze Europa duidelijk overtuigen en ze plaatste zich voor de finale. Dat is sinds de invoering van het systeem met halve finales (in 2004) een unicum voor een liedje in het Nederlands.

Vroeger was het verplicht om in je landstaal te zingen op het Eurovisiesongfestival, maar in 1999 werd die regel losgelaten. Sindsdien kregen we nog maar één keer Nederlands te horen, in 2010. Toen zong Sieneke "Ik ben verliefd, sha-la-lie" voor Nederland, maar ze kon zich niet plaatsen voor de finale.

De laatste goede score voor een Nederlandstalig liedje dateert van 1998, toen Edsilia Rombley (een van de presentatrices van vorig jaar) een mooie vierde plaats behaalde met het lied "Hemel en aarde". De laatste keer dat er voor België een liedje in het Nederlands weerklonk op het Songfestival, is alweer van 1996 geleden: Lisa del Bo met "Liefde is een kaartspel".

S10 brengt met "De diepte" naar eigen zeggen een "liefdesbrief aan je eigen verdriet". De jonge Nederlandse staat moederziel alleen op het podium, maar neemt op een beklijvende manier de hele zaal in. Een zaal die luid meezingt met tekstdeeltjes die iedereen begrijpt zoals "Tadada dadadadada" en "Oehoe aha". Toch is het vooral de prestatie en de styling van S10 die de taalbarrière doorbreekt en er wellicht voor zal zorgen dat Nederland hoog eindigt.