Finalist Mister Gay Belgium hijst regenboogvlag in Beernem

Jonas mocht vrijdagochtend de regenboogvlag hijsen in Beernem. De komende maanden zal hij zich samen met de andere finalisten inzetten voor en binnen de LGBTQI-gemeenschap. Op zaterdag 12 november is er de finale in Theater Elckerlyc in Antwerpen. “Wie wint, doet er niet toe. Als ik er een of meerdere goede vrienden aan overhou, ben ik al tevreden.”

De 18-jarige Ben Vanhuyse uit Roeselare is de andere West-Vlaamse kandidaat.