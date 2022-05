Fusie moet paardenklinieken in Lummen en Moerbeke-Waas aan de wereldtop brengen

Binnen Europa speelt België een hoofdrol in de paardensector. Onze Belgisch gefokte paarden en de ruiters genieten wereldfaam. Maar ook de paardendierenartsen en paardenklinieken behoren tot de wereldtop. "In de Equine Care Group gaan we ze samenbrengen met als doel het niveau van de medische zorg en de dienstverlening aan te passen aan de moderne noden van paard en ruiter. De fusie van Equitom met de Bosdreef Groep is een enorme stap vooruit, want de topkwaliteit die we zoeken binnen de Equine Care Group vinden we terug in De Bosdreef. Dat maakt het voor ons een ideale partner", legt Tom Mariën uit.