1.500 figuranten trekken zondag door Geel tijdens Sint-Dimpna Ommegang: "Hopelijk komt jury van UNESCO langs"

Schepen van Stadsanimatie, Nadine Laeremans (CD&V), hoopt alvast dat de jury van UNESCO zondag langskomt. "Het feit dat we 1.500 deelnemers hebben, bewijst dat de Gelenaars trots zijn op de traditie en ze in ere willen houden. We weten niet of de internationale jury naar Geel zal afzakken dit weekend, maar we zullen ook genoeg filmpjes maken zondag."