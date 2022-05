Geen windmolens op IMOG-site in Moen bij Zwevegem

Aanvankelijk waren er plannen om 2 windturbines te bouwen op de bestaande industriezone van IMOG. Het ging om turbines van zo'n 70 meter hoog en een maximumvermogen van 300 kW. Door hun geringe hoogte vond de deputatie dat de molens het landschap niet zouden verstoren. Eerder werd beslist om in plaats van 2 maar 1 windmolen te bouwen. Maar om financiële redenen is dat project nu ook afgeblazen. Als er later wordt beslist om toch een windmolen te bouwen, dan moet de volledige vergunningsprocedure opnieuw worden doorlopen.