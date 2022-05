Marleen uit "Zorgen voor mama" over leven in armoede: "Mensen oordelen snel, ze zien wat we hebben en niet wat we laten"

Onder meer dat bewuste zwembad in hun tuin lokte een golf aan negatieve reacties uit. “Die kritiek viel me enorm zwaar, ook al hebben de programmamakers ons goed ondersteund. Dat we een zwembad hebben, maar te lui zijn om te werken: mensen hadden dat oordeel snel klaar. Terwijl niemand ziet wat we niet hebben, of wat we laten om dat zwembad te betalen”, reageert Marleen.

“We gaan nooit op restaurant of op vakantie, dus we proberen voor onze kinderen een fijne plek te creëren binnen onze vier muren. Want elke ouder wil het beste voor zijn kind.”