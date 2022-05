Gezamenlijk vakbondsfront voert actie in Hasselt voor meer koopkracht: "Wie werkt, wordt toch arm, dat kan niet"

De actie vandaag in Hasselt ging om een gezamenlijke vakbondsactie. "Wij zijn hier vandaag om een signaal te geven dat de loonwet moet worden aangepast", zegt Miek Versavel van het ACLVB. "Iedereen wordt armer tegenwoordig. Ook mensen die werken. Dat is onaanvaardbaar voor ons. Wij willen een duidelijk signaal geven dat de loonwet moet worden aangepast."

"We voeren daarom actie met alle vakbonden samen", gaat Versavel verder. "Er zijn hier vandaag toespraken, maar er is ook muziek en animatie. We zijn ook blij met de opkomst. En gelijktijdig zijn er soortgelijke acties in andere Vlaamse steden."