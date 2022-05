Langdurig zieke werknemers die niet meewerken om jobmogelijkheden te onderzoeken, kunnen sanctie verwachten

De regering heeft ook een principsbeslissing genomen om het ziektebriefje voor hele korte afwezigheden af te schaffen.

"Dat is voor de dokters een papierwinkel met heel weinig effect. We willen als algemene regel dat iemand tot 3 dagen per jaar wel eens een dag afwezig kan zijn, zonder dat hij daarvoor naar de huisdokter moet lopen en een papiertje gaan halen."

Dit principsakkoord moet nu omgezet worden in wetteksten, dus het kan nog wel even duren voor dit in werking treedt.