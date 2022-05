100 hotelgasten in Etterbeek geëvacueerd voor brand

"Met de hulp van de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene werden de hotelgasten opgevangen in een zaal van een nabijgelegen hotel", zegt de brandweer. "In samenspraak met de hotelverantwoordelijke en de politie werd besloten de hotelgasten onder te brengen in een nabijgelegen hotel van dezelfde keten. De volksverhuis van een honderdtal mensen te voet, werd in goede banen geleid met behulp van de politie, die ook een veiligheidszone had ingesteld."