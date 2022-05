Kabelbaan en botsauto's in nieuwe binnen- en buitenspeeltuin Beverland in Maaseik

Het nieuwe kinderpretpark Beverland is 16.000 vierkante meter groot. Het heeft een binnenspeeltuin in de voormalige schaatshal, maar ook buiten zijn er speeltuigen en is er een terras. Het is het tweede kinderpretpark van Tine Verdonck. "We hebben een speeltuin in Wechelderzande, en daarvan hebben we een beetje een kopie gemaakt, dus een binnen- en buitenspeeltuin, met ook enkele attracties."

Dat concept werd gisteren alvast gesmaakt door de kinderen die de speeltuin als eersten mochten uitproberen. De kabelbaan, luchtkussens en botsauto's bleken populair. De kinderen vinden het ook leuk dat het een grote speeltuin is en dat kinderen van alle leeftijden er terecht kunnen.

Beverland gaat morgen open voor het grote publiek. Er kunnen 5 mensen aan de slag en een 50-tal studenten en flexi-jobbers.